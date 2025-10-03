إعادة فتح مطار ميونخ بعد اغلاقه بسبب طائرات مسيرة مجهولة

وتوقف الرحلات الجوية مساء الخميس، بعد رصد طائرات مسيرة، فيما أعلنت الشرطة الألمانية صباح اليوم الغاء 17 رحلة لم تتمكن المغادرة ما اثر على قرابة 3 الاف مسافر.وذكرت الشرطة أن عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار، ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرة المسيرة واحدة أم عدة مسيرات، وكإجراء احترازي، قالت الشرطة أن مدارج المطار أُغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس.