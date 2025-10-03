مقترح ايراني لتشكيل حركة عالمية للقضاء على أمريكا

وخلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال الأمين العام لـ" " لفت أراكي إلى أن "مطلب جميع المظلومين في العالم يتمثل في تأسيس مقاومة عالمية ضد الاستكبار، تمضي قدما حتى القضاء على ".وقال إن شعار "إنا على " يمثل استراتيجية إسلامية متجذرة في الرؤية الإسلامية للعالم.وأوضح أن هذا العهد عهد خاص، حيث إن من يتمسك به "لن يموت ولا معنى للموت لديه"، مضيفا: "هذا العهد عهد بقية الله".وأكد أراكي أن "الذين رحلوا والذين بقوا على هذا العهد ثابتون على نهجهم في إطار مجموعة مترابطة"، مشيرا إلى أن "المتمسكين بهذا النهج يعلنون أنهم لن يتبعوا سوى الطاعة في سبيل الله".