يعتقدن بغداد دولة في أوروبا.. تجار البشر يخدعون النيجيرات بمكان عملهن "ولا يذكرون اسم العراق"

وقالت وسائل اعلام نيجيرية ان العملية استندت على معلومات استخباراتية موثوقة واستهدفت مراكز ومسارات الاتجار بالبشر داخل نيجيريا.وقال فينسنت أديكوي، مسؤول الصحافة الوطني بالوكالة، إن العملية فاجأت جميع الجناة وأكدت على التركيز المتجدد للوكالة على مكافحة الإتجار بالبشر في جميع أنحاء البلاد.وكان من بين المعتقلين ضابط أمن كبير متقاعد يقال إنه مرتبط بعصابة اتجار بالبشر تعمل في نيجيريا.وكان الضحايا الذين تم إنقاذهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و26 عامًا، تم تجنيدهم من ولايات وكاتسينا وأويو وأوندو وريفرز، وكانت مخصصة لدول مثل والسودان ومصر والمملكة العربية والبحرين وأفغانستان.وروت إحدى الضحايا، التي تم الاتجار بها من قبل والدها، محنتها، قائلة ان والدي أخبرني أن صديقه عرض عليّ وظيفة في سوبر ماركت ببغداد، لكنه لم يذكر قط أنها في العراق، أطالب بإعادتي إلى مسقط رأسي، وأريد محاكمة والدي.وكشفت ضحية أخرى أن والدتها تعرضت للخداع وإقناعها بأنها ستذهب إلى أوروبا بحثًا عن فرص عمل مشروعة.