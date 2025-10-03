وفد عسكري سوري في روسيا بحثا عن "منظومات دفاع جوي ومسيّرات" (صور)

وأجرى الوفد السوري، الذي يزور حالياً، جولة في العسكرية الوطنية المركزية للقوات المسلحة الروسية، وعاين عن كثب منظومات الدفاع الجوي والمسيرات الاستطلاعية والقتالية المذخّرة، بحسب وكالة " " السورية للانباء.وأضافت الوكالة أن " التدريب في القوى الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع، بحث مع وفد عسكري روسي سبل تطوير التدريب العسكري والمدفعية والقوى الجوية والمدرعات، لتعزيز الكفاءة والجاهزية".وأشارت الوكالة السورية إلى أن الزيارة تندرج في سياق تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.وتعد هذه الزيارة مفارقة كبيرة، حيث لا تزال الجديدة تحتفظ بعلاقة عسكرية مع روسيا التي كانت حليفة لبشار الأسد وايران، وذلك خلافا للمتوقع بأن سوريا الجديدة ستكون حليفة لاميركا، ورغم الانفتاح الذي تبديه سوريا الجديدة فعلا الى الأميركية وحتى ، الا ان التوترات بين تل ابيب وسوريا مستمرة.