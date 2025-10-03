بقوة 5.3 درجة.. زلزال يضرب وسط إيران

وأفادت بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينتي قم وطهران أيضا.وبحسب هيئة الطوارئ في ، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران.وتضرب الزلازل على نحو متكرر نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، بقوة 7.7 درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.