مملوك لشركة تعمل في العراق.. انفجارات بمصفى نفطي في لوس انجليس

وقالت وسائل اعلام أميركية، ان في المدينة جاهزة للتعامل مع أي طلب للمساعدة، وأضافت أنه "لا يوجد أي تأثير معروف على مطار لوس انجليس الدولي في الوقت الراهن".وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن سبب الحريق لم يتضح بعد، بينما ذكرت محطة سي.بي.إس أن قوات الأمن ورجال الإطفاء هرعوا إلى المصفاة بعد ورود بلاغات عن انفجار، ولم تتلق شرطة إل سيجوندو أي تقارير عن إصابات أو عمليات إجلاء فورية.وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة 290 ألف برميل يوميا. ووفقا لما ذكرته شركة على موقعها الإلكتروني فإن منتجاتها الرئيسية هي البنزين ووقود الطائرات والديزل. وتبلغ سعة التخزين الإجمالية 12.5 مليون برميل في حوالي 150 خزانا رئيسيا.وقبل حوالي شهر وقع مع شركة شيفرون اتفاقية مبادئ مع بشأن مشروع المكون من أربع رقع استكشافية وتطوير حقل بلد النفطي.