بالتزامن مع الاحتجاجات العالمية.. منصة "إكس" تغلق حساب أسطول الصمود

وعند محاولة الدخول إلى الصفحة الرسمية للأسطول عبر المنصة، تظهر رسالة تفيد بعدم وجود مثل هذا الحساب، ما أثار تساؤلات حول أسباب تعطيله في هذا التوقيت الحساس.وانطلقت احتجاجات داعمة للأسطول في عدة دول حول العالم، حيث شهدت شوارع وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتونس واليونان وتركيا وإسبانيا تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالحصار وتدعو إلى حرية الحركة والدعم الإنساني لغزة.وأكدت ، في بيان لها ، أن ما وصفته بـ"الاستفزاز" المتعلق بمحاولة كسر حصار قطاع من قبل "أسطول الصمود" قد انتهى، مشيرة إلى أن أياً من السفن المشاركة لم تتمكن من دخول منطقة الأعمال القتالية النشطة.وأضافت الوزارة أن البحرية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض عدد من سفن الأسطول، حيث جرى توجيهها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت ذاته أن الناشطة البيئية وأعضاء الأسطول الآخرين بخير وبصحة جيدة.