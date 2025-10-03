صحيفة بريطانية: ايران تدرس اطلاق مئات الاف الأفغان نحو العراق وتركيا

وقالت الصحيفة ان " تدرس إطلاق سراح مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان عبر حدودها الغربية مع وتركيا، وسيكون ذلك جزءًا مما يصفه المسؤولون بأنه استراتيجية أكثر عدوانيةً وتقلبًا في أعقاب قصف مواقعها النووية وإعادة فرض العقوبات الأوروبية عليها من قِبل ".وأوضحت الصحيفة ان "التهديد بإرسال اللاجئين نحو الغرب والشرق يردد صدى التحذير الذي أطلقه الرئيس التركي ، الذي هدد بإرسال ملايين اللاجئين السوريين نحو أوروبا".وأشارت الى ان ايران اضطرت في بعض الأحيان إلى إيواء ما يصل إلى ستة ملايين لاجئ أفغاني، لكن أفادت بأنه بحلول عام ٢٠٢٥، أُعيد مليون لاجئ أفغاني إلى ، بعد أن فروا إما بسبب الفقر أو حكم .وزعمت منظمة الدولية أن عمليات الطرد الجماعي قد ازدادت في أعقاب هجمات في ١٢ يونيو/حزيران على القيادة الإيرانية والمواقع النووية، وتُقدر المنظمة أن ٥٠٠ ألف أفغاني أُعيدوا عبر الحدود منذ يونيو/حزيران.وأوضحت الصحيفة انه "حتى مارس/آذار 2025، سُمح لملايين الأفغان بإضفاء مؤقتًا على إقامتهم في من خلال الحصول على وثيقة "إحصاء السكان"، ولم يتمكن الحاصلون على هذه الوثيقة من الحصول على خدمات محدودة، بما في ذلك الرعاية الصحية الحكومية، والتعليم العام، وتصاريح العمل، والخدمات المصرفية، وإمكانية إبرام عقود إيجار، لكن السلطات ألغت هذه الوثائق".وتشير الى ان ايران قدمت أرقامًا مختلفة حول عدد اللاجئين الأفغان في البلاد، لكن يُعتقد أن ما لا يقل عن مليوني لاجئ موجودون في إيران بشكل غير قانوني، وتوقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إعادة ما يصل إلى أربعة ملايين أفغاني إلى أفغانستان هذا العام".