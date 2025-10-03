هل منح ترامب الضوء الأخضر لاستهداف العمق الروسي؟

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن " أمر الوزارات بالاستعداد لتبادل المعلومات الاستخباراتية"، مشيرة إلى أن القرار النهائي لم يُعلن بعد.وفيما يخص صواريخ "توماهوك"، أوضحت الصحيفة أن بعض المقربين من ترامب يشككون في قدرتها على تغيير ميزان المعركة بشكل جوهري في أوكرانيا.وأكدت أن ترامب ما زال يعارض استخدام أموال دافعي الأميركيين لدعم ، مفضلاً أن يقوم حلفاء بشراء الأسلحة الأميركية ثم تزويد أوكرانيا بها.وأضافت الصحيفة أن تسعى أيضاً إلى دفع حلفائها في الحلف لتوسيع نطاق الدعم الاستخباراتي لكييف، لافتة إلى أن تساعد فعلياً أوكرانيا في تنفيذ ضربات داخل العمق الروسي.وكان ترامب قد أعلن مطلع آب أن اتفقت مع على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأميركية، على أن تتحمل أوروبا تكاليفها، وتشمل الإمدادات صواريخ وبطاريات " " إلى جانب أنظمة تسليح أخرى.