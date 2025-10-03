"إسرائيل" تعلق على مساعي إيران لنقل العاصمة من طهران

وكتب الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس" تعليقاً على التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني : "النظام الإيراني يجب أن يتغير، لا العاصمة".وكان بزشكيان قد صرّح يوم الخميس، في إشارة إلى تفاقم أزمة المياه في ، أن المدينة لم تعد قادرة على أداء دورها كعاصمة، وأن نقل المركز السياسي للبلاد لم يعد "خياراً" بل أصبح "ضرورة".يُذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت في الماضي عن خطة لنقل العاصمة إلى منطقة مكران الساحلية جنوب البلاد، في ظل الأزمات المزمنة التي تعاني منها طهران، ومنها الاكتظاظ السكاني، وضغط هائل على البنية التحتية للكهرباء والموارد المائية.