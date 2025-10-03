موقع "اسرائيلي": اعتقال عامل بفندق للاشتباه بتجسسه لصالح ايران

ونقل الموقع عن بيان مشترك للشرطة والشاباك أنهما اعتقلا "مواطنا إسرائيليا" يبلغ من العمر 23 عاما كان يعمل في فندق في ويشتبه في قيامه بمهام جمع في الفندق تحت إشراف مسؤولين إيرانيين.كما أفاد البيان أن التحقيق كشف أن المواطن كان على اتصال بمسؤولي المخابرات الإيرانية لبعض الوقت وقام بمهام أمنية لهم، بما في ذلك جمع المعلومات وتصوير الفندق الذي يعمل فيه ومحيطه.