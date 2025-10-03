حاخام يهودي يترشح لعضوية مجلس الشعب السوري.. حدث لم يتكرر منذ 60 عاماً

وتجري الانتخابات البرلمانية في يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وهي أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الرئيس السابق في 2024.وسيتم انتخاب جزء من أعضاء المجلس بطريقة غير مباشرة عبر هيئات ناخبة، بينما يعين الشرع ثلث أعضاء المجلس.وكانت السلطات في دمشق قررت تأجيل الانتخابات في بعض المحافظات مثل السويداء، ، والرقة، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.ويعود الوجود اليهودي في سوريا إلى أكثر من ألفي سنة، وقد تركزت المجتمعات اليهودية تاريخيا في دمشق، حلب، والقامشلي.لكن اليهود في سوريا اليوم لا يتجاوز عددهم ستة إلى سبعة أشخاص، معظمهم من كبار السن ويقيمون أساسا في دمشق القديمة، وخاصة في ، بعد أن كان عددهم يصل إلى نحو خمسة آلاف قبل عقود قليلة.وعقب انهيار النظام في ديسمبر 2024 بات بعض اليهود السوريين في الخارج يبادرون بزيارة سوريا مجددًا، وشهدت دمشق زيارات رمزية وعودة حاخامات للمرة الأولى منذ عقود.