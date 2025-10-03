ترامب يطالب الفلسطينيين بمغادرة أماكنهم لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا

وقال ، إنه "إذا لم يتم التوصل لاتفاق الفرصة الأخيرة بشأن ستفتح أبواب غير مسبوق على حماس"، مطالباً الفلسطينيين "بمغادرة المنطقة المحتمل أن تكون مكانا للموت مستقبلا لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا".وتابع: "يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة 6 مساء الأحد بتوقيت العاصمة"، مردفاً أن "اتفاق غزة ينقذ حياة جميع مقاتلي حماس الباقين، وهذه فرصة واحدة أخيرة لهم".ولفت الى ان "السلام سيحل في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى"، مبيناً أن "كل الدول العظيمة والقوية والغنية جدا في الشرق الأوسط وافقت على السلام في المنطقة".