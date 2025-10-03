عدد ضحايا تحطم الطائرة الروسية في كراسنويارسك يرتفع

وقالت اللجنة: "في 03.10.2025 وقع حادث طيران للطائرة أن-2 RA-70350 التابعة لشركة طيران 'بوروس' في منطقة بلدة تانزيبي في إقليم . ووفقا للمعلومات المتاحة، لقي الطياران اللذان كانا على متن الطائرة مصرعهما، وتدمّرت الطائرة."وفي وقت سابق، أكدت وكالة "تاس" أن شخصا لقي مصرعه إثر سقوط طائرة من نوع AN-2 جنوبي مقاطعة كراسنويارسك الروسية.