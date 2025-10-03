موقف للاتحاد الأوروبي بشأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية في أعقاب لقاء دو وال بالوزير يوسف رجّي اليوم الجمعة.وأكدت السفيرة أن "الاتحاد يواكب عملية عودة النازحين السوريين من ولديه حوافز لحثهم على العودة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري السابق".من جهته شدد رجّي لدى بحث مسألة عودة اللاجئين السوريين مع دو وال، على "أهمية تكثيف لجهوده في هذا الشأن".وأعاد الوزير تأكيد "أولوية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل السوري وليس في لبنان، وذلك من أجل تشجيعهم على العودة".يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح.