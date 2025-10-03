موقف للاتحاد الأوروبي بشأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:55 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542768-638951010421515763.jpg
موقف للاتحاد الأوروبي بشأن عودة اللاجئين السوريين من لبنان
دوليات
2025-10-03 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
أعربت سفيرة
الاتحاد الأوروبي
لدى
لبنان
ساندرا
دو وال عن دعم التكتل للموقف اللبناني من قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "وضرورة الإسراع فيها".
جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية
اللبنانية
في أعقاب لقاء دو وال بالوزير يوسف رجّي اليوم الجمعة.
وأكدت السفيرة أن "الاتحاد يواكب عملية عودة النازحين السوريين من
لبنان
ولديه حوافز لحثهم على العودة، خصوصا بعد سقوط النظام السوري السابق".
من جهته شدد رجّي لدى بحث مسألة عودة اللاجئين السوريين مع دو وال، على "أهمية تكثيف
الاتحاد الأوروبي
لجهوده في هذا الشأن".
وأعاد الوزير تأكيد "أولوية تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل السوري وليس في لبنان، وذلك من أجل تشجيعهم على العودة".
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ حوالي مليوني نازح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: لا حل عسكريا للصراع
14:31 | 2025-10-02
موقف سوري رسمي بشأن "اتفاق امني قريب مع إسرائيل"
02:54 | 2025-08-23
أول تعليق للاتحاد الأوروبي على قصف الدوحة
15:08 | 2025-09-09
الاتحاد الأوروبي يزيل الإمارات من قائمة "غسل الأموال" والأخيرة ترحب
10:41 | 2025-07-09
سوريا
لبنان
الاتحاد الأوروبي
اللبنانية
ساندرا
ليون
يوني
ناني
أورو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
محليات
51.58%
14:13 | 2025-10-01
تنويه حول انقطاع المياه عن 18 منطقة
14:13 | 2025-10-01
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
19.62%
04:01 | 2025-10-02
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:01 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
اقتصاد
15.99%
06:41 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
06:41 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
رياضة
12.81%
02:37 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
02:37 | 2025-10-02
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
من الأخير
وزير العصائب يفنّد مزاعم وزير القائد - من الأخير م٢ - حلقة ٦٦ | الموسم 2
14:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
صباحكم أحلى مع سلمى
الصبر 1-10-2025 | 2025
02:30 | 2025-10-01
اخترنا لك
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات فورد ومجموعتها الضاربة دخلت البحر المتوسط
14:02 | 2025-10-03
تصعيد خطير وتورط دولي.. قصف "سوق الزرق" في السودان يكشف المخفي
12:52 | 2025-10-03
بسبب الإغلاق الحكومي.. البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف
12:05 | 2025-10-03
إسرائيل تخاطب إيران: غيروا النظام بدل العاصمة
11:48 | 2025-10-03
عدد ضحايا تحطم الطائرة الروسية في كراسنويارسك يرتفع
11:03 | 2025-10-03
ترامب يطالب الفلسطينيين بمغادرة أماكنهم لمناطق أكثر أمانا بغزة فورا
10:17 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.