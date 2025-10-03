إسرائيل تخاطب إيران: غيروا النظام بدل العاصمة

جاء ذلك، في تغريدة لحساب الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية على "إكس"، ردا على تصريحات للرئيس الإيراني بشأن تغيير عاصمة بلاده .ودعا الرئيس الإيراني، ، إلى الإسراع في نقل العاصمة من مدينة طهران، بسبب الاكتظاظ السكاني ومجموعة من المشكلات المتعلقة بإدارة المدينة.وقال بزشكيان، خلال اجتماع مع المحافظين، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الجمعة: "في ظل المشكلات القائمة، لم يعد هذا مجرد اقتراح، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد".ومن بين الأسباب التي أشار إليها بزشكيان لتبرير نقل من طهران، التي يبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، أزمة السكن وارتفاع تكاليفه، ونقص المياه، وهبوط الأرض، والتلوث الهوائي الشديد.