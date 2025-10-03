بسبب الإغلاق الحكومي.. البيت الأبيض يخطط لتسريح 16 ألف موظف

وأوضحت القناة أن الرئيس ومدير والميزانية راسل فوت، ناقشا خططا لتسريح ما يقرب من 16 ألف موظف فيدرالي خلال اجتماع عقد أمس.وأشارت إلى أن يعتزم خفض التمويل الفيدرالي للولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون، بما في ذلك 2.1 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في شيكاغو.وأضافت أن "الخلاف يتزايد داخل الحزب الديمقراطي حول استمرار المواجهة مع الجمهوريين بشأن الميزانية، حيث من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي المقبلة للكونغرس في عام 2026، ونتيجة لتخفيضات التمويل وتسريح الموظفين، يواجه بعض المشرعين الديمقراطيين صعوبات في إعادة انتخابهم".وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين في الإدارة، أن البيت الأبيض قد أعد بالفعل قائمة بالوكالات الفيدرالية التي من المقرر تسريح موظفيها، وسيتم الإعلان عنها رسميا قريبا، حيث ستؤثر التخفيضات بشكل أساسي على الوكالات التي تعتبر الإدارة أنشطتها تتعارض مع أولويات الرئيس.هذا وحذر مسؤولون أمريكيون كبار الوكالات الفيدرالية من احتمال عدم قانونية عمليات التسريح الجماعي للعمال خلال فترة الإغلاق، فيما أشار محامون إلى أن عمليات التسريح هذه تنتهك الحظر القانوني على قبول الوكالات التزامات إنفاق جديدة دون موافقة .