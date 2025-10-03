تصعيد خطير وتورط دولي.. قصف "سوق الزرق" في السودان يكشف المخفي

سلّط هذا الهجوم، الذي نُفذ بـطائرات مسيّرة تركية تابعة للجيش ، الضوء على تحوّل خطير في طبيعة الحرب في البلاد، وعلى تزايد اعتماد الجيش على هذه التقنية في استهداف المناطق المدنية.وأثار الهجوم مخاوف واسعة بشأن اتساع استخدام الجيش السوداني للطائرات المسيّرة ضد المدنيين، فيما يرى مراقبون أن هذا النمط يعكس تكتيكاً جديداً يهدف إلى "بث الرعب بين السكان"ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع فقدان الجيش السيطرة على الأرض في مناطق واسعة من وكردفان، مما دفع خبراء عسكريين إلى ربط ازدياد القصف الجوي بهذا التراجع الميداني.وأكد مواطنون من المنطقة أن السوق كان مكتظاً بالمدنيين والتجا، مشيرين إلى عدم وجود أي هدف عسكري فيه.وقد تحول السوق، الذي كان يعج بالباعة والمتسوقين، إلى بقايا رماد وخيام محترقة، في مشهد وصف بالكارثة الإنسانية، حيث قال أحد السكان: "لم نجد ما ندفن به موتانا، السوق احترق مع كل ما فيه".وأعاد استخدام الطائرات المسيّرة التركية في قصف "سوق الزرق" الجدل بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه للجيش السوداني. ويرى محللون أن توريد هذه المسيّرات منح الجيش قدرة أكبر على شن غارات قاتلة تستهدف المدنيين في ظل تراجع نفوذه على الأرض.كما أثارت هذه التطورات قلقاً إقليمياً، مع مخاوف متزايدة من أن يتحول إلى ساحة اختبار جديدة للتقنيات العسكرية، بما في ذلك المسيّرات التركية والإيرانية، وهو ما يتم على حساب المدنيين العزل الذين يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار الصراع وتصعيده.ويعكس هذا التطور الحاجة المُلحة لضمان عدم تحول التنافس الجيوسياسي إلى وقود يُزيد من معاناة الشعب السوداني.