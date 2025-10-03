الصفحة الرئيسية
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542778-638951072241877252.webp
تصعيد خطير وتورط دولي.. قصف "سوق الزرق" في السودان يكشف المخفي
دوليات
2025-10-03 | 12:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
223 شوهد
هزّت غارة جوية مروّعة استهدفت سوق "الزرق" الشعبي بولاية شمال
دارفور
يوم أمس الخميس، المنطقة، مسفرة عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، ومحو السوق بالكامل.
سلّط هذا الهجوم، الذي نُفذ بـطائرات مسيّرة تركية تابعة للجيش
السوداني
، الضوء على تحوّل خطير في طبيعة الحرب في البلاد، وعلى تزايد اعتماد الجيش على هذه التقنية في استهداف المناطق المدنية.
وأثار الهجوم مخاوف واسعة بشأن اتساع استخدام الجيش السوداني للطائرات المسيّرة ضد المدنيين، فيما يرى مراقبون أن هذا النمط يعكس تكتيكاً جديداً يهدف إلى "بث الرعب بين السكان"
ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع فقدان الجيش السيطرة على الأرض في مناطق واسعة من
دارفور
وكردفان، مما دفع خبراء عسكريين إلى ربط ازدياد القصف الجوي بهذا التراجع الميداني.
وأكد مواطنون من المنطقة أن السوق كان مكتظاً بالمدنيين والتجا، مشيرين إلى عدم وجود أي هدف عسكري فيه.
وقد تحول السوق، الذي كان يعج بالباعة والمتسوقين، إلى بقايا رماد وخيام محترقة، في مشهد وصف بالكارثة الإنسانية، حيث قال أحد السكان: "لم نجد ما ندفن به موتانا، السوق احترق مع كل ما فيه".
وأعاد استخدام الطائرات المسيّرة التركية في قصف "سوق الزرق" الجدل بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه
أنقرة
للجيش السوداني. ويرى محللون أن توريد هذه المسيّرات منح الجيش قدرة أكبر على شن غارات قاتلة تستهدف المدنيين في ظل تراجع نفوذه على الأرض.
كما أثارت هذه التطورات قلقاً إقليمياً، مع مخاوف متزايدة من أن يتحول
السودان
إلى ساحة اختبار جديدة للتقنيات العسكرية، بما في ذلك المسيّرات التركية والإيرانية، وهو ما يتم على حساب المدنيين العزل الذين يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار الصراع وتصعيده.
ويعكس هذا التطور الحاجة المُلحة لضمان عدم تحول التنافس الجيوسياسي إلى وقود يُزيد من معاناة الشعب السوداني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
السودان
سوق الزرق
ولاية شمال دارفور
السوداني
سوداني
دارفور
كردفان
إيران
رانية
