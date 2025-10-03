مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات فورد ومجموعتها الضاربة دخلت البحر المتوسط

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات إن "حاملة الطائرات يو فورد ومجموعتها الضاربة دخلت منطقة البحر المتوسط".وأضاف أن "الحاملة فورد ستوفر خيارات للقيادة الأوروبية في قواتنا ضمن انتشار مقرر مسبقا".وأشار إلى أن "جدول انتشار الحاملة فورد يتيح لها الاستجابة لأي طارئ والتموضع شرق المتوسط".