1.3 مليون عسكري أمريكي يطلبون مساعدات بعد توقف رواتبهم

وأشارت المتحدثة إلى أن الكثير من هؤلاء العسكريين يطلبون تقديم مساعدات غذائية لهم.وأضافت ليفيت في حديث للصحفيين: "نتيجة للإغلاق الحكومي الحالي، بقي بدون أجور 1.3 مليون رجل وامرأة في والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية وخفر السواحل وقوات الذين يخدمون بشرف ويخاطرون بحياتهم لحمايتنا".وذكرت ليفيت أن عائلات هؤلاء العسكريين تتقدم بالفعل بطلبات للحصول على مساعدات غذائية بسبب التحديات المالية الناجمة عن إغلاق الحكومة.في يوم الأربعاء الماضي (الأول من أكتوبر وهو بداية السنة المالية الأمريكية)، أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها بعدما حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة يمكن أن تطول وربما تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يمدد عمر الحكومة حتى 21 .هذا وشهد تاريخ السياسة الأمريكية 21 إغلاقا حكوميا. لكن الشلل الحكومي الحالي يحمل في طياته كل الفرص لتحطيم الرقم القياسي، فليس هناك أفق واضح للتسوية بين الحزبين.وقد يؤدي الإغلاق إلى فقدان مئات آلاف الأمريكيين وظائفهم، وشل العديد من .ومن المحتمل أن تترتب على ذلك عواقب اقتصادية أخرى، بما في ذلك ارتفاع محتمل في معدلات البطالة، وفقا لبلومبرغ.