ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

وقال في تصريحات متلفزة، إنه "بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم، ونحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها".وأضاف "على أن توقف قصف فورا حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".