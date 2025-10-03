حماس: سنسلم سلاحنا للدولة الفلسطينية القادمة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:25 AM
الى
03:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542793-638951267848943312.jpg
حماس: سنسلم سلاحنا للدولة الفلسطينية القادمة
دوليات
2025-10-03 | 18:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
260 شوهد
قال القيادي في حركة حماس
موسى أبو مرزوق
، مساء الجمعة، إن الحركة وافقت على خطة
ترامب
بشأن
غزة
بعناوينها الرئيسية كمبدأ، مؤكدا أن تطبيقها يحتاج لتفاوض.
وشدد
أبو مرزوق
، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن الحركة ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، وأن مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر حماس وحدها فيها.
وأضاف: "وافقنا على الخطة الأمريكية بعناوينها الرئيسة كمبدأ".
ولفت إلى أن تنفيذها العملي "يحتاج إلى مفاوضات تفصيلية عبر الوسطاء".
وأشار أبو مرزوق، إلى أن حماس "ستدخل في تفاوض بشأن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح".
وتابع: "على سبيل المثال، كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح".
وأوضح أبو مرزوق، أن حماس، "ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، وأن من يحكم
غزة
سيكون بيده السلاح".
وشدد على أن "رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها"، داعيا
واشنطن
للنظر "بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني".
وذكر أبو مرزوق، أنه "جرى التوافق وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين تكون مرجعيتهم
السلطة الفلسطينية
".
وأكد أن حماس، "حركة تحرر وطني، وأن تعريف الإرهاب في الخطة لا يمكن أن يطبق عليها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
فصائل فلسطينية تنفي بدء تسليم سلاح المخيمات في لبنان
03:43 | 2025-08-22
الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها ويدين جرائم إسرائيل بغزة
10:03 | 2025-09-25
دولة أخرى تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
15:52 | 2025-09-27
قطر تسلم حماس خطة ترامب بشأن الحرب
12:17 | 2025-09-30
حماس
فلسطين
السلطة الفلسطينية
موسى أبو مرزوق
أبو مرزوق
الجزير
واشنطن
القطري
ترامب
سيكو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
28.24%
04:01 | 2025-10-02
تحديث جديد لأسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:01 | 2025-10-02
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
26.98%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
اقتصاد
25.33%
06:41 | 2025-10-02
بعد الارتفاع التاريخي.. تراجع أسعار الذهب في العراق
06:41 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
رياضة
19.45%
02:37 | 2025-10-02
حكيمي يثير الجدل بمنشوره بعد الفوز.. ما علاقة يامال؟
02:37 | 2025-10-02
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
الأكثر مشاهدة
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
Live Talk
توظيف التقنيات البصرية لبناء محتوى مؤثر - Live Talk - الحلقة ١٣٠ | 2025
10:30 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
ناس وناس
قضاء النعمانية واسط - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-02
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
مايك السومرية
د. قصي محبوبة - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٥ | season 1
16:00 | 2025-10-01
اخترنا لك
ما هي المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟
02:26 | 2025-10-04
نتنياهو: نستعد لتنفيذ أولى مراحل خطة ترامب بشأن غزة
01:52 | 2025-10-04
إيران تعدم 6 أعضاء في شبكة إرهابية انفصالية على صلة بإسرائيل
01:50 | 2025-10-04
غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لفلسطين
01:35 | 2025-10-04
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إغلاق مطار ميونخ بسبب مسيرة مجهولة
18:52 | 2025-10-03
ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فوراً
17:25 | 2025-10-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.