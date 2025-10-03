حماس: سنسلم سلاحنا للدولة الفلسطينية القادمة

وشدد ، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، أن الحركة ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، وأن مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر حماس وحدها فيها.وأضاف: "وافقنا على الخطة الأمريكية بعناوينها الرئيسة كمبدأ".ولفت إلى أن تنفيذها العملي "يحتاج إلى مفاوضات تفصيلية عبر الوسطاء".وأشار أبو مرزوق، إلى أن حماس "ستدخل في تفاوض بشأن كل القضايا المتعلقة بالحركة والسلاح".وتابع: "على سبيل المثال، كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح".وأوضح أبو مرزوق، أن حماس، "ستسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، وأن من يحكم سيكون بيده السلاح".وشدد على أن "رسم مستقبل الشعب الفلسطيني مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها"، داعيا للنظر "بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني".وذكر أبو مرزوق، أنه "جرى التوافق وطنيا على تسليم إدارة غزة لمستقلين تكون مرجعيتهم ".وأكد أن حماس، "حركة تحرر وطني، وأن تعريف الإرهاب في الخطة لا يمكن أن يطبق عليها".