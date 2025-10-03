للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إغلاق مطار ميونخ بسبب مسيرة مجهولة

ونقلت الوكالة عن قائد طائرة تم إلغاء رحلتها: "تم إغلاق مدرجي المطار مساء الجمعة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة... وتم رصد طائرات بدون مرة أخرى".وأفاد أيضا بأن طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة، كانت تحلق في الجو.وذكرت وكالة رويترز أن متحدثا باسم شرطة المطار، أكد أيضا إغلاق المدرج، لكنه قال إن السبب لا يزال غير واضح.مساء الخميس، أوقفت هيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، الرحلات الجوية في لعدة ساعات بعد رصد عدة طائرات مسيرة مجهولة المصدر.وقالت صحيفة ، إن الطائرات المسيرة حلقت أيضا فوق " " التابع للجيش الألماني في مطار إردينغ، بالقرب من المدينة.