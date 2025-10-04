غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لفلسطين

ويعرف بمساندته التامة والمعلنة للشعب الفلسطيني وسبق أن كشف ذلك في الكثير من تصريحاته كما أن عائلته تعتبر من الداعمين القويين لقطاع .وانتشر فيديو على منصات التواصل لبيب غوارديولا يطالب بدعم أسطول الصمود الذي تحرك منذ أيام قليلة نحو غزة من أجل فك الحصار وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.وقال في مقطع فيديو مصور نشرته الجالية الفلسطينية في كتالونيا وتضمن عدة شخصيات عامة أخرى: "نشهد إبادة جماعية حقيقية، حيث مات آلاف الأطفال وقد يموت المزيد".وأضاف: "قطاع غزة مدمر وحشود من الناس بلا مأوى بلا طعام أو ماء أو دواء".وواصل: " المنظم وحده من يستطيع إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك بشكل حاسم".وكانت منتخبات أوروبية عديدة طالبت بإقصاء من تصفيات مونديال 2026 من بينها منتخب إسبانيا.