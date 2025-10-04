إيران تعدم 6 أعضاء في شبكة إرهابية انفصالية على صلة بإسرائيل

وأفاد مركز الإعلام القضائي بأنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة ، تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية".وأضاف أن "هؤلاء الإرهابيين شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، الشهداء الله نظر صفري، ومحمد رضا رفيعي نسب، وعلي صالح مجد، ويونس بحر".وأكد المركز أنهم "اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".بالإضافة إلى "لعبهم دورا رئيسيا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".