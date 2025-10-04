الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542796-638951539075836372.jpeg
إيران تعدم 6 أعضاء في شبكة إرهابية انفصالية على صلة بإسرائيل
دوليات
2025-10-04 | 01:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
117 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعدمت
إيران
6 عناصر مرتبطين بإسرائيل، بعد اعترافهم بالتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية، منها اغتيال 4 من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر.
وأفاد مركز الإعلام القضائي بأنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وموافقة
المحكمة العليا
، تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 عناصر إرهابية انفصالية استهدفت أمن محافظة
خوزستان
عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال السنوات الماضية".
وأضاف أن "هؤلاء الإرهابيين شاركوا بشكل مباشر في اغتيال عدد من رجال قوى الأمن الداخلي وحراس الأمن، الشهداء الله نظر صفري، ومحمد رضا رفيعي نسب، وعلي صالح مجد، ويونس بحر".
وأكد المركز أنهم "اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع عبوات ناسفة، وتفجير محطة وقود للغاز في خرمشهر، وهجمات مسلحة على البنوك، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".
بالإضافة إلى "لعبهم دورا رئيسيا في العمليات الإرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني، وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
إيران تعدم عميلاً لإسرائيل سرب معلومات عن عالم نووي
03:16 | 2025-08-06
الاستخبارات والأمن تخترق شبكة مخدرات وتعتقل أعضائها في بغداد
09:19 | 2025-07-09
لبنان.. إيقاف "عملاء" لإسرائيل وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات
06:54 | 2025-09-15
احباط هجوم "إرهابي" كبير في إيران
10:25 | 2025-08-23
ايران
اعدام
المحكمة العليا
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
محمد رضا
إسرائيل
خوزستان
صهيوني
