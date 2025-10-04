استئناف العمل في مطار ميونيخ بعد مسيرات الليلة الماضية

وكان المطار قد أكّد في بيانٍ "تقييد عمليات الطيران ووقْفها حتى إشعار آخر كإجراء احترازي بسبب رصد لم يتم التأكّد منه لطائرات مسيّرة"، مقدّماً النصيحة للمسافرين بالتواصل مع شركات الطيران.وحذرت الشركة المشغلة للمطار من اضطرابات على مدار اليوم في إشعار نُشر على موقعها الإلكتروني. وأفاد المطار بتحويل 23 رحلة جوية أو إلغاء أو تأجيل 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ و48 رحلة مغادرة.وجاء هذا الإغلاق للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، إذ استأنف مطار ميونيخ أمس الجمعة عملياته بعدما عُلّقت الرحلات الجوية لساعات خلال الليل، إثر رصد طائرات مسيّرة فوق المطار.