بزشكيان ينفي سعي إيران للسلاح النووي ويؤكد التزام بلاده بالقوانين الدولية

وشدد على أن لم تسعَ أبدًا وراء السلاح النووي وأن النشاط النووي الإيراني يظل في إطار القوانين الدولية وتحت رقابة .وقال بزشكيان، في مقابلة مع نيوز الأمريكية، "نعتقد أن الحوار أفضل من الحرب، بل يمكن القول إنه الحل الأمثل للمشاكل في إطار القوانين الدولية. النزاعات تبدأ حين تُنتهك هذه القوانين ويُفرض الرأي بالقوة".وأضاف: "نريد أن تكون لنا علاقات مع جميع دول العالم. لسنا في الداخل أو الخارج بصدد إثارة التوترات، لكن بعض التصرفات الخارجية تؤدي إلى خلق مشاكل داخلية".وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي يصرّ على أن إيران يجب ألا تمتلك السلاح النووي"، مؤكدا: "نحن كذلك لا نريد امتلاكه، ومستعدون لأي تقييم أو تفتيش. إذا كانوا صادقين في تصريحاتهم، فقد أكدنا بصدق أننا مستعدون للتعاون".وشدد الرئيس الإيراني على أن الادعاءات الغربية حول سعي لامتلاك قنبلة نووية "لا أساس لها"، موضحاً أن أنشطة بلاده النووية تأتي "بناءً على فتوى المرشد الأعلى (علي خامنئي)، وفي إطار القوانين الدولية وتحت إشراف الذرية".ووصف بزشكيان الهجمات التي تعرضت لها بعض المراكز النووية الإيرانية تحت الأرض بأنها "غير مبررة"، معتبراً أنها تأتي في إطار "مساعي لزيادة الاضطرابات في إيران والمنطقة".