ام تقتل رضيعتها خنقاً وتخفي جثتها في "الدولاب".. اتهمت خطيبها السابق بالجريمة

وتبين أن الأم وضعت الطفلة داخل دولاب الملابس بغرفة نومها بهدف اتهام خطيبها السابق بخطفها، انتقامًا منه بعد فسخ الخطوبة، ثم أبلغت عن تغيب ابنتها.لكن عثرت على جثة الطفلة داخل الدولاب، وبمواجهة الأم اعترفت بأنها أقدمت على ذلك بدافع الانتقام، غير أنها فوجئت عند عودتها للمنزل بأن الرضيعة قد فارقت الحياة.تم التحفظ على الجثة تحت تصرف ، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.