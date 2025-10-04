أردوغان يعلق على موافقة حماس لخطة ترامب: أثبتت أنها تريد السلام

ورحب برد حركة حماس الإيجابي على مقترح للسلام، معتبرا أنها أثبتت مرة أخرى أنها تريد السلام، ومن المهم جدا أن توقف الحرب فورا.وقال الرئيس التركي إنه إذا تصرفت كل الأطراف بمسؤولية فإن وقف الدماء وإنهاء الحرب أمر ممكن، مؤكدا أن مستعدة لاستمرار العمل بكل ما يلزم من أجل عدم فقدان حياة إنسان آخر.وقال أردوغان إن قبول مقترح ترامب، فتح الباب للسلام، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف الإبادة الجماعية في ، ويستنفر إمكانات تركيا في كل مكان.وشدد الرئيس التركي على أن الهدف الرئيس هو أن "يحصل إخواننا في غزة على الاستقرار والسلام والأمن في أسرع وقت ممكن".في غضون ذلك، من المتوقع أن تصل اليوم إلى طائرة تحمل نشطاء كانوا على متن سفن أسطول الصمود، من تركيا وعدة دول أخرى، كانت إسرائيل قد اعتقلتهم في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما سيطرت على "أسطول الصمود" ومنعته من الاقتراب من ساحل غزة.