الشيخ نعيم قاسم: ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" من جرائمها

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ في كلمة له خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الشيخ والسيد سهيل ، إن "الخطة الأميركية أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح (أسرائيل)"، مشيراً الى انه "يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا وهي أن " " تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى".ولفت الى ان "ما نراه اليوم في هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى ولا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأميركي".وبين، انه "عندما نواجه "إسرائيل" علينا أن نواجهها كل من موقعه، والخطة الأميركية بشأن غزة التي طرحها مليئة بالأخطار"، مردفاً ان "خطة ترامب في الواقع تتوافق مع المبادئ الـ5 التي حددتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب وهي خطة إسرائيلية بلبوس أميركي".واشار الى ان "المقاومة الفلسطينية هي من تقرر ما تراه مناسباً"، مؤكداً ان "ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" أمام الرأي العام الدولي من جرائمها".