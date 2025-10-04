Alsumaria Tv
الشيخ نعيم قاسم: ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" من جرائمها

دوليات

2025-10-04 | 10:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الشيخ نعيم قاسم: ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة &quot;إسرائيل&quot; من جرائمها
5 شوهد

اكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، ان ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" من جرائمها.

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له خلال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الشيخ نبيل قاووق والسيد سهيل الحسيني، إن "الخطة الأميركية أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح (أسرائيل)"، مشيراً الى انه "يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا وهي أن "إسرائيل" تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى".
ولفت الى ان "ما نراه اليوم في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى ولا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأميركي".


وبين، انه "عندما نواجه "إسرائيل" علينا أن نواجهها كل من موقعه، والخطة الأميركية بشأن غزة التي طرحها ترامب مليئة بالأخطار"، مردفاً ان "خطة ترامب في الواقع تتوافق مع المبادئ الـ5 التي حددتها "إسرائيل" لإنهاء الحرب وهي خطة إسرائيلية بلبوس أميركي".

واشار الى ان "المقاومة الفلسطينية هي من تقرر ما تراه مناسباً"، مؤكداً ان "ترامب طرح الخطة في هذا التوقيت لتبرئة "إسرائيل" أمام الرأي العام الدولي من جرائمها".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أردوغان يعلق على موافقة حماس لخطة ترامب: أثبتت أنها تريد السلام
09:47 | 2025-10-04
ام تقتل رضيعتها خنقاً وتخفي جثتها في "الدولاب".. اتهمت خطيبها السابق بالجريمة
09:15 | 2025-10-04
أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة
08:16 | 2025-10-04
بزشكيان ينفي سعي إيران للسلاح النووي ويؤكد التزام بلاده بالقوانين الدولية
07:52 | 2025-10-04
استئناف العمل في مطار ميونيخ بعد مسيرات الليلة الماضية
03:43 | 2025-10-04
ما هي المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟
02:26 | 2025-10-04

