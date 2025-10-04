الجيش الإسرائيلي يتجاهل دعوة ترامب لوقف قصف غزة

وقالت نقلاً عن مصادر طبية إن "جيش قتل 9 فلسطينيين بينهم أطفال في استهداف منزل بحي التفاح بمدينة ما يرفع حصيلة السبت إلى 38 قتيلا".وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يتجاهل "دعوة لوقف القصف".