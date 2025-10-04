ترامب: على حماس التحرك بسرعة وإلا فإن كل الاحتمالات ستتبدد

وقال في منشور عبر حساب على منصة "تروث سوشيال": "أشيد بقرار المؤقت بوقف القصف لإتاحة الفرصة لإتمام عملية إطلاق الرهائن وصفقة السلام".وأضاف: "يجب على حماس التحرك بسرعة، وإلا فإن كل الاحتمالات ستتبدد. لن أتسامح مع أي تأخير - وهو ما يعتقده كثيرون أنه سيحدث - أو مع أي نتيجة تشكل فيها تهديدا مرة أخرى. لِنُنجز هذا العمل بسرعة. سيتم التعامل مع الجميع بعدالة!".