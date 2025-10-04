انفجار هائل في مقديشو وإطلاق نار متواصل.. الفاعل مجهول

وأفاد شهود بأن "الحادث وقع جوار مركز تابع لأجهزة الاستخبارات يتم فيه عادة استجواب عناصر من ".وقال احد الشهود انه "سمعنا انفجارا هائلا وصعدت إلى سقف المبنى الذي أقيم فيه، فشاهدت سحابة دخان كثيفة واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار من جهة مركز الاستخبارات الذي يجاور مقر الرئاسة الصومالية.وأضاف أن "تعزيزات لقوات الأمن وصلت إلى المكان".