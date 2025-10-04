فرنسا تخطط لفرض ضريبة على من يزيد دخلهم على 300 ألف دولار سنوياً

وأضافت أن لوكورنو يخطط لإجراءين، يستهدف كل منهما دافعي الذين يعلنون عن دخل يزيد على 250 ألف يورو (300 ألف دولار) أو 500 ألف يورو للزوجين، وذلك لجمع ثلاثة مليارات يورو إضافية من الإيرادات المالية العام المقبل.ويتمثل الإجراء الأول في تجديد ضريبة لمرة واحدة أدخلها سلفه العام الماضي والتي تهدف إلى ضمان أن تدفع جميع الأسر ذات الدخل المرتفع بما لا يقل عن 20% من دخلها.