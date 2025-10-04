خطة إنقاذ بـ10 مليارات دولار للمزارعين الأمريكيين بعد تراجع مشتريات الصين

وأفاد أشخاص مطلعون على المناقشات بأن الرئيس وفريقه يدرسون استخدام عائدات الرسوم لتمويل جزء كبير من المساعدات، مضيفين أن توزيع الأموال قد يبدأ في الأشهر المقبلة.وصرح مسؤول كبير في بأن المناقشات تركزت على تقديم مساعدات تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و14 مليار دولار.ومن المرجح أن تخصص هذه المساعدات لدعم منتجي فول الصويا، بالإضافة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الزراعي.وأكد المسؤول أن المداولات مستمرة ولم يتم حسم أي شيء نهائيا.وقالت آنا كيلي المتحدثة باسم ، في إشارة إلى وزيرة الزراعة بروك رولينز: "يتواصل الرئيس ووزير الزراعة رولينز دائما بشأن احتياجات مزارعينا الذين لعبوا دورا حاسما في فوز الرئيس في ".وأضافت: "لقد أوضح نيته استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدعم قطاعنا الزراعي، ولكن لم نلمس أي قرارات نهائية بشأن معالم هذه الخطة".