الفنان فضل شاكر يسلم نفسه لاستخبارات الجيش اللبناني

وقالت صحف ومواقع إخبارية لبنانية إن "قوة من استخبارات تسلّمت المطلوب الفنان في مخيم بعد موافقته على تسليم نفسه للسلطات ".وأشارت المعلومات، وفق المواقع، إلى أن تسلمت شاكر في الساعة التاسعة من مساء اليوم عند حاجز الحسبة على مدخل عين الحلوة.وكان فضل شاكر قد ظهر ملتحياً، وأعلن اعتزاله في 2012 ودعا للقتال في ، واعتبر وقتها أنّ فنّه لم يعد يشرفه.