ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي ضمن اتفاق وقف حرب غزة



أعلن الرئيس الأميركي ، مساء اليوم، أن المفاوضات التي جرت مؤخراً أفضت إلى موافقة على خط الانسحاب الأولي، والذي تم إطلاع حركة حماس عليه رسمياً.



وأضاف أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور موافقة حماس على الخطة، مشيراً إلى أن عملية تبادل الأسرى والرهائن ستجري بالتزامن مع بدء سريان الهدنة.



وأوضح أن الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو إنهاء القتال المستمر، وأن الجهود الدبلوماسية مستمرة لضمان تنفيذ البنود الميدانية والإنسانية بالتوازي.