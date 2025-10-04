اليوم.. سوريا تجري اول انتخابات بعد سقوط الاسد

وأكد عضو في حسن الدغيم في وقت سابق، أن تشكيل هيئات الناخبين، التي ستنتخب أعضاء في أول انتخابات برلمانية في ظل النظام الجديد المقرر إجراؤها في 5 أكتوبر، تراعي تنوع المجتمع السوري وفقا لتعداد السكان الأخير لعام 2011.وجرت الانتخابات البرلمانية السابقة في سوريا في 15 يوليو 2024، عندما كان لا يزال يشغل منصب رئيس البلاد. وفي نهاية يناير 2025، حُلّ مجلس الشعب من قبل السلطات السورية الجديدة.وكان من المقرر إجراء الانتخابات الجديدة في منتصف سبتمبر، لكن السلطات أجلت الانتخابات بسبب الوضع غير المستقر في شمال شرق سوريا، حيث تسيطر على الأراضي، وفي محافظة السويداء، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الدفاع الذاتي الدرزية ومليشيات العشائر المحلية.وتم إعداد النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري في نهاية يوليو. وكان التغيير الأكثر أهمية هو زيادة عدد المقاعد النيابية من 150 مقعدا كما كان مخططا في الأصل إلى 210 مقاعد، مع تعيين 70 من أصل 210 برلمانيا من قبل الرئيس المؤقت للبلاد.