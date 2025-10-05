يستمر لـ3 ساعات فقط.. بدء التصويت لأول "برلمان سوري" بعد الأسد

ويعد التصويت اقتراع غير مباشر، أي ان الناخبين ليسوا من عامة الشعب، بل هيئة انتخابية تتكون من 7 الاف شخص، ويقومون بانتخاب أعضاء البرلمان " " من داخلهم.ويبلغ عدد مقاعد البرلمان السوري 210 مقعدا، لكن يتم انتخاب 140 نائبا من الهيئة الانتخابية، اما الـ70 نائبا الاخرين فيعينهم رئيس الجمهورية.وسيتم التصويت في 52 دائرة انتخابية فقط من اصل 60 دائرة، مع استثناء بعض مناطق والحسكة من التصويت وتحديد موعد اخر، فيما ستبقى مقاعد الدوائر شاغرة في هذين المحافظتين بالإضافة الى دوائر محافظة السويداء.وبدأ التصويت عند الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي عند الساعة 12 ظهرا.