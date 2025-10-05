بصاروخ باليستي.. "الحوثيون" يعلنون استهداف مواقع حساسة في "إسرائيل"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542889-638952526578592054.jpg
بصاروخ باليستي.. "الحوثيون" يعلنون استهداف مواقع حساسة في "إسرائيل"
دوليات
2025-10-05 | 05:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
46 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن استهداف مواقع حساسة في
القدس
بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس.
وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سعيد، في بيان مرئي إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".
وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في
غزة
على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع المقاومة".
وأكد سريع على أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، لاسيما ما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات الميدانية بناء على نتائج هذه التطورات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن
القوات الجوية
اعترضت صاروخا أطلق من
اليمن
، ودعا إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن
قيادة الجبهة الداخلية
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الحوثيون يعلنون استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي
13:14 | 2025-08-17
الحوثيون: استهدفنا مطار "اللد" بن غوريون بصاروخ فرط صوتي
15:00 | 2025-08-01
الحوثيون يعلنون استهداف "فلسطين المحتلة" بـ5 مسيرات
11:31 | 2025-07-21
الحوثيون يعلنون استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين
14:03 | 2025-09-11
الحوثيون
اسارائيل
قيادة الجبهة الداخلية
السومرية نيوز
القوات الجوية
سومرية نيوز
أنصار الله
السومرية
إسرائيل
القدس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
اقتصاد
30.98%
08:44 | 2025-10-03
توقف تدفق النفط من كردستان العراق إلى تركيا.. هذا السبب
08:44 | 2025-10-03
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
23.55%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
23.17%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
22.31%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
Celebrity
البلوگر العراقية شهد الخفاجي - Celebrity م٤ - ٢٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٤ الى ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-02
اخترنا لك
الشرع يلغي أعيادا ويدرج أخرى جديدة في سوريا
06:46 | 2025-10-05
بيان عربي إسلامي مشترك يرحب بخطوات حماس وخطة ترامب لإنهاء حرب غزة
04:40 | 2025-10-05
يستمر لـ3 ساعات فقط.. بدء التصويت لأول "برلمان سوري" بعد الأسد
02:26 | 2025-10-05
مع استمرار "اغلاق الحكومة".. البيت الأبيض يحذر من "تداعيات مدمرة" لاميركا
01:51 | 2025-10-05
اليوم.. سوريا تجري اول انتخابات بعد سقوط الاسد
18:28 | 2025-10-04
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي ضمن اتفاق وقف حرب غزة
16:18 | 2025-10-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.