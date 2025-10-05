بصاروخ باليستي.. "الحوثيون" يعلنون استهداف مواقع حساسة في "إسرائيل"

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سعيد، في بيان مرئي إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع المقاومة".وأكد سريع على أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، لاسيما ما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات الميدانية بناء على نتائج هذه التطورات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن اعترضت صاروخا أطلق من ، ودعا إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن .