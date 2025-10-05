الشرع يلغي أعيادا ويدرج أخرى جديدة في سوريا

وجاء في المرسوم الجمهوري الذي نشرته وسائل إعلام أن "الثامن عشر من آذار/ مارس، والثامن من كانون الأول/ ، ذكرى انطلاق ويوم التحرير عيدان وطنيان بعطلة رسمية".وكان الرئيس السوري قال خلال زيارته إلى بدمشق لمتابعة سير عملية انتخاب أعضاء إنه خلال بضعة أشهر قليلة تمكنت من إنجاز عمل جبار والدخول في عملية انتخابية جديدة.وأكد أن السوريين يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى خلال بضعة أشهر إلى الانتخابات والتشاركية، لافتا إلى أن هناك الكثير من القوانين المعلقة بحاجة إلى تصويت للمضي قدما في عملية البناء.وشدد الشرع على أن على جميع السوريين أن يساهموا ببناء بلدهم من جديد، وقال "نحن بحاجة إلى إنجازات جديدة خلال الأيام القادمة من أجل إعادة بناء سوريا".