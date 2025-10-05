فاكهة تثير الذعر في ألمانيا وفرق الإطفاء تستنفر

وذكرت وكالة أن الرائحة، التي تشبه رائحة الغاز رغم كونها طبيعية، أثارت المخاوف في مركز تسوق ومبنى سكني بالمدينة، مما دفع السلطات للتدخل للتحقق من سلامة المكان.وأشار رجال الإطفاء إلى أن البلاغ الأول وصل مساء السبت من مركز تسوق، حيث تردد وجود رائحة غاز، إلا أن القياسات لم تُظهر أي تسرب، ولم يُكتشف وجود أي وصلة غاز بالمبنى.وعند استدعاء الطوارئ مجددا بسبب تكرار الرائحة في نفس المركز التجاري، عثر رجال الإطفاء على مصدرها، وهو فاكهة الدوريان المعروضة في أحد المتاجر، والتي قام نظام التهوية بتوزيع رائحتها في أرجاء المبنى.كما تم رصد الرائحة في مبنى سكني آخر خلال الليل، وأكدت عمليات البحث أن الدوريان كانت السبب نفسه.وتُزرع فاكهة الدوريان في جنوب ، وتشتهر برائحتها النفاذة التي يمكن أن تسبب التباساً مع الروائح الغازية، ما يؤدي أحياناً إلى استدعاء فرق الطوارئ للتحقق من السلامة العامة.