ترامب يهدد حماس

ونقلت وكالة رويترز عن قوله رداً على سؤال حول إذا كان الإسرائيلي يتفق مع وقف قصف القطاع ويؤيد رؤية الأوسع، قال ترمب لشبكة "نعم، فيما يخص " في إشارة لنتنياهو.وفي المقابلة التي بُثت، اليوم الأحد، أضاف ترمب أنه يتوقع أن يعرف قريباً ما إذا كانت "حماس" ملتزمة بتحقيق السلام.وعندما سئل ترمب عن تفسير السيناتور الجمهوري لينزي غراهام لرد "حماس" على خطته المؤلفة من 20 بنداً لوقف إطلاق النار بأنه بمثابة رفض عملي من خلال الإصرار على "عدم نزع السلاح، والإبقاء على السيطرة الفلسطينية على ، وربط إطلاق سراح الرهائن بالمفاوضات"، قال الرئيس الأميركي "سنرى. وحده الوقت سيخبرنا".وقال ترمب إنه يتوقع أن تتضح الصورة "قريبا" بشأن ما إذا كانت "حماس" جادة في التوصل إلى سلام. وعبر الرئيس الأميركي عن أمله في أن تتحول خطته إلى واقع، مشدداً على أنه "يعمل بدأب لتحقيق ذلك".