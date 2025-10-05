متسلق يسقط من جبل أثناء بث مباشر على "تيك توك"

كان بالين ميلر (23 عاماً) من ألاسكا على الهواء مباشرةً على موقع " " عندما سقط ليلقى حتفه يوم الأربعاء، كما أكدت والدته جانين جيرارد مورمان.وقالت: "إنه يتسلق المرتفعات منذ أن كان صبياً صغيراً. كان قلبه وروحه مخلصين فقط للتسلق. لقد أحب التسلق، ولم يكن الأمر يتعلق بالمال أو أبداً".وقد قدم المعجبون المصدومون، الذين كانوا يشاهدون بثه المباشر على "تيك توك"، تعازيهم بعد وفاته المفاجئة.قال أحد المعجبين المتابعين له، الذي ذكر أنه كان يشاهد رحلة ميلر إلى قمة "إل كابيتان": "لقد وصل إلى القمة، لكنه اضطر لاستعادة حقائبه حيث علقت على صخرة بينما كان يرفعها".وأفادت خدمة المتنزهات الوطنية، في بيان، بأن حراس المتنزه وطواقم الطوارئ استجابوا على الفور، وأن وفاة ميلر قيد التحقيق. كذلك حثّ المحافظون على البيئة الزوار على تجنّب زيارة المتنزهات الوطنية خلال فترة إغلاق الحكومة الأميركية. وذكر اتحاد الحفاظ على المتنزهات الوطنية، الذي يشرف على أكثر من 400 موقع، أن نقص عدد الموظفين يؤدي إلى غياب التواصل.