إسرائيل: نعمل من أجل التنفيذ السريع للبند الأول بخطة ترامب

وعبَّر ساعر عن أمله في أن "تكون أقرب من أي وقت مضى من اتفاق يتيح الإفراج عن الأسرى سريعاً"، كما عبَّر عن شكره لجهود ترمب في هذا الشأن.وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لإعادة رهائننا. نتوق لرؤيتهم يعودون إلى ديارهم قريباً جداً. إسرائيل تعمل على التنفيذ السريع للمرحلة الأولى من خطة الرئيس ترمب وفي جوهرها إطلاق سراح رهائننا".وحذّر ، الأحد، حركة حماس من أنها ستواجه "إبادة كاملة" إذا رفضت التخلي عن السلطة والسيطرة على قطاع ، في ظل الجهود الجارية لدفع خطته المقترحة لوقف إطلاق النار في القطاع.