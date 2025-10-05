14 قتيلا وجريحا بإطلاق نار في ولاية امريكية

ووقع الحادث في ليلة مزدحمة بالمنطقة السياحية بالمدينة بعد وقت قصير من مباراة كرة قدم بين جامعة توسكيجي وكلية مورهاوس، وفقا لصحيفة أدفرتايزر.وصرح غرابويز قائد شرطة مونتغمري (في الشرقية من الولايات المتحدة)، بأن ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى المستشفى بإصابات تهدد حياتهم عقب "إطلاق نار جماعي".وقال غرابويز للصحفيين "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط حشد من الناس".وأضاف أن مطلقي النار "لم يهتموا بمن حولهم عندما فعلوا ذلك".وأفاد بأن المحققين كانوا يبحثون في الأدلة ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، على الرغم من عدم توجيه اتهامات لأحد في وقت مبكر من صباح الأحد.