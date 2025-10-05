طهران: لا حل لأزمة البرنامج النووي إلا بالمفاوضات

أكد أن الحل الوحيد لأزمة البرنامج النووي في بلاده هو الحل الدبلوماسي.

وأشار عراقجي إلى أن الاتفاق المعروف بـ"اتفاق القاهرة" لم يعد ساريا بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على المشهد الدولي، خاصة بعد تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات.

وفي لقاء جمعه مع سفراء وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة لدى قال عراقجي إن "الاجتماع يهدف إلى إطلاع السفراء على آخر المستجدات المرتبطة بمفاوضات وشرح موقف بشأن آلية الزناد (سناب باك) والعقوبات".

وأضاف عراقجي: "خلال سنوات، تم تهديدنا عسكريا واستخدمت بعض الأطراف آلية الزناد، لكن النتيجة كانت واضحة: لم تحل أي مشكلة".

وأوضح أن "الترويكا الأوروبية اعتقدت أن لديها ورقة ضغط باستخدام آلية الزناد، إلا أنها لم تنجح في ذلك"، مشيرا إلى أن "الهجوم العسكري ليس حلا، وكذلك العقوبات لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار".

وانتقد الوزير الإيراني تراجع دور الثلاث (فرنسا، ، وألمانيا) في مسار المفاوضات، قائلا: "لقد أضعفوا موقعهم التفاوضي، ما يجعل دورهم في أي حل مستقبلي محدودا"، معتبرا أن المفاوضات لا تزال خيارا قائما "إذا توفرت نية صادقة ومصالح مشتركة من الطرفين".

وأكد أن إيران لم تتلق أي شروط رسمية في المحادثات، التي اقتصرت على الملف النووي فقط، مشيرا إلى أن بلاده قدمت مقترحات واضحة "كان من الممكن أن تؤدي إلى حل تفاوضي، ويمكن لذلك أن يتحقق اليوم أيضا".

وفي تطور لافت أعلن عراقجي أن "اتفاق القاهرة"، الذي كان يعد إطارا للتعاون مع ، فقد فعاليته عمليا، مؤكدا أن "تطبيق آلية الزناد قلب جميع المعادلات".

وأوضح أن إيران توصلت إلى "صيغة جديدة للتعاون مع الذرية"، في إطار التعامل مع المرحلة الجديدة التي فرضها التصعيد الغربي، خصوصا في ظل استمرار العقوبات.