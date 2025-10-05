ترامب: المرشح لمنصب المدعي العام في ولاية فرجينيا مجنون

وكتب على منصته "تروث سوشيال": "اتضح أن اليساري المتطرف المجنون ، الذي يترشح لمنصب لفرجينيا، قام بإطلاق نكات مريضة، إذا كان هذا يمكن اعتباره مزحة، فهي لم تكن مضحكة. لقد كتب وأرسل إلى الناس حول قتل مشرع جمهوري وزوجته وأطفاله".وبحسب قوله، فإن مرشحة حكومة الولاية أبيغيل سبانبرغر قد "رفضت الاعتراف بما فعله هذا المجنون"، وأكد ترامب: "على الديمقراطي جاي الانسحاب من السباق فورا".يذكر أنه بعد انتخابات خاصة فاز فيها مرشحون ديمقراطيون في وأريزونا تستعد ولاية فيرجينيا مرة أخرى لانتخابات في 4 المقبل، لاختيار حاكم جديد خلفاً للحاكم الجمهوري غلين يونغكين.ووفق استطلاع مشترك لصحيفة " " وكلية "شار"، بدا أن الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر تقترب من تحقيق نصر كبير على منافستها الجمهورية وينسوم إيرل - ، حيث تتقدم سبانبرغر بـ12 نقطة مئوية، وهو فارق يتجاوز هوامش الخطأ ويمثل تحولا سياسياً بارزا في ولاية كانت حتى وقت قريب ساحة تنافس متقارب.ويرى مراقبون أن قوة سبانبرغر تكمن في خطابها الوسطي الذي يركز على الاقتصاد والرعاية الصحية، بعيدا عن الاستقطاب الحاد.