إيران تحذر من "أبعاد خطيرة" لخطة ترامب

أصدرت بيانا مساء اليوم الأحد، علقت من خلاله على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع .

وفي بيانها، ذكّرت بـ"مسؤولية القانونية والأخلاقية في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في وفقا لـ"اتفاقية لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية"، وأيضا بمسؤولية كل دولة على حدة في دعم الكفاح المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقه في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال، والفصل العنصري، والاستعمار الصهيوني".

وأكدت الوزارة أن لطالما دعمت أي مبادرة تفضي إلى وقف التطهير العرقي والجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتوفر الأرضية لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأفادت بأنه "بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة لهذا المقترح ومع تكرار التحذير من وعرقلة في تنفيذ الوعود خصوصا في ظل السياسات التوسعية والعنصرية، اعتبرت إيران أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وذكرت أن أعلنت دعمها لأي قرار يتخذه الفلسطينيون ويؤدي إلى وقف الإبادة الجماعية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن وقف الجرائم والإبادة في غزة لا يُسقط مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية في ملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا، والكشف عن القادة والمنفذين للجرائم الحربية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بهدف إنهاء عقود من الإفلات من العقاب لهذا الكيان.

كما أعربت إيران عن أملها في توفير الظروف لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب المظلوم في غزة وأعلنت استعدادها الكامل للمشاركة في هذا المجال.