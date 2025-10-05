إيران تحذر من "أبعاد خطيرة" لخطة ترامب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-542944-638952936683858983.jpg
إيران تحذر من "أبعاد خطيرة" لخطة ترامب
دوليات
2025-10-05 | 16:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
152 شوهد
أصدرت
وزارة الخارجية الإيرانية
بيانا مساء اليوم الأحد، علقت من خلاله على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
.
وفي بيانها، ذكّرت
وزارة الخارجية
بـ"مسؤولية
المجتمع الدولي
القانونية والأخلاقية في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة في
غزة
وفقا لـ"اتفاقية
الأمم المتحدة
لعام 1948 لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية"، وأيضا بمسؤولية كل دولة على حدة في دعم الكفاح المشروع والقانوني للشعب الفلسطيني من أجل تحقيق حقه في تقرير المصير والتحرر من نير الاحتلال، والفصل العنصري، والاستعمار الصهيوني".
وأكدت الوزارة أن
إيران
لطالما دعمت أي مبادرة تفضي إلى وقف التطهير العرقي والجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وتوفر الأرضية لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأفادت بأنه "بالنظر إلى الأبعاد الخطيرة لهذا المقترح ومع تكرار التحذير من
خيانة
وعرقلة
إسرائيل
في تنفيذ الوعود خصوصا في ظل السياسات التوسعية والعنصرية، اعتبرت إيران أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يعود إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته".
وذكرت أن
طهران
أعلنت دعمها لأي قرار يتخذه الفلسطينيون ويؤدي إلى وقف الإبادة الجماعية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، واحترام حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن وقف الجرائم والإبادة في غزة لا يُسقط مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المعنية في ملاحقة إسرائيل قانونيا وقضائيا، والكشف عن القادة والمنفذين للجرائم الحربية، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بهدف إنهاء عقود من الإفلات من العقاب لهذا الكيان.
كما أعربت إيران عن أملها في توفير الظروف لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب المظلوم في غزة وأعلنت استعدادها الكامل للمشاركة في هذا المجال.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
غوغل تحذر من ثغرات خطيرة تهدد مستخدمي أندرويد
08:02 | 2025-09-08
الكرملين يحذر الغرب من فكرة "متهورة وخطيرة"
14:32 | 2025-09-26
تحذير خطير: لا مياه في ايران بدءا من تشرين الأول المقبل
09:27 | 2025-08-10
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من أي "مغامرة عسكرية"
18:25 | 2025-08-16
طهران
ايران
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
إسرائيل
صهيوني
ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
محليات
33.46%
08:13 | 2025-10-04
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
08:13 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
محليات
30.64%
05:44 | 2025-10-04
تحذير دولي يخص رواتب الموظفين العراقيين
05:44 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.47%
03:50 | 2025-10-04
الدولار يفتتح أسبوعه بارتفاع جديد في الأسواق العراقية
03:50 | 2025-10-04
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.43%
04:32 | 2025-10-05
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
04:32 | 2025-10-05
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
الأكثر مشاهدة
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
من الأخير
الانتخابات.. لافتات تتزاحم وصور تتناحر - من الأخير م٢ - حلقة ٦٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
Live Talk
ظاهرة الطلاق الإلكتروني في العراق - Live Talk - الحلقة ١٣١ | 2025
10:30 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
ناس وناس
بغداد الصدرية - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-05
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
علناً
دور المستقلين داخل البرلمان - علناً م٤ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-02
اخترنا لك
واشنطن: الحرب على غزة أضرت بالدعم العالمي لإسرائيل
18:04 | 2025-10-05
انفجار عنيف غربي مدينة غزة
16:47 | 2025-10-05
طهران: لا حل لأزمة البرنامج النووي إلا بالمفاوضات
14:05 | 2025-10-05
ترامب: المرشح لمنصب المدعي العام في ولاية فرجينيا مجنون
13:59 | 2025-10-05
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير موافقين على تصرفات ترامب
13:44 | 2025-10-05
موقع أمريكي يكشف: ترامب وبخ نتنياهو بشأن خطة غزة
13:04 | 2025-10-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.