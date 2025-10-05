انفجار عنيف غربي مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بوقوع انفجار عنيف غربي مدينة .

وقالت تلك الوسائل، "غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق في مدينة "، مضيفة "وقع انفجار عنيف غربي المدينة".